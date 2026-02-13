Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.02.2026 21:36

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 324 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte 10 Şubat'ta çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'i grup yöneticisi olmak üzere 324 şüpheli yakalanarak,  sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Açıklamada, "Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır. Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur." bilgileri verildi.

Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesi sağlanarak, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu oldukları tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları belirlendi

İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisin takibinden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları belirlenmişti.

Söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yapay zeka destekli geliştirilen "AVCI" projesini de kullandıkları operasyonda 305 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 19 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatılmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mersin'de şehit ailesini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
Emine Erdoğan'dan "TRT World Citizen Awards" paylaşımı
22:52
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle omuz omuza çalışmaya hazırız
22:06
Gazze'de ekipman eksiği nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi hizmet dışı kalmanın eşiğinde
22:14
Adalet Bakanı Gürlek: 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım
22:00
Trump: İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceğim
22:04
Bakan Çiftçi'den operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından karanfillerle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından karanfillerle karşılandı
FOTO FOKUS
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ