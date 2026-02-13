3 KAAN yan yana

Milli Muharip Uçak KAAN'ın hangarını ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi alan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün, Milli Muharip Uçak KAAN Projesinde çok kıymetli bir adıma daha şahitlik ettiklerini belirten Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağımızın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipimizin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototipimizle birlikte aynı karede yer alacak olmaları, hem önemli bir teknik aşamayı ifade etmekte hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. KAAN; bir uçağın ötesinde, Türkiye’nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesidir."

Görgün, bu projede hedeflerinin, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağı özgün olarak geliştirmek ve Türkiye'nin kabiliyetlerini daha da ileri taşımak olduğunu vurguladı.

KAAN'ın teknik kabiliyetleri hakkında bilgi veren Haluk Görgün, "Ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını söylemek mümkündür. Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kabiliyetlerle hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde üstün performans elde edilecektir." ifadelerini kullandı.

"KAAN, ülkemizi dünyada sayılı ülkeler ligine taşımaktadır"

Görgün, bugün gelinen noktada, geliştirme, test ve üretim adımlarını eş zamanlı olarak yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2024’te ilk uçuşunu yapan hızlı prototipimiz sonrasında geliştirme ve üretim süreçleri aralıksız şekilde ilerlemiştir. Bununla birlikte eş zamanlı olarak insanlı-insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyet geliştirme çalışmalarını yapıyoruz. Statik test prototipimizin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte; tasarımdan üretime, üretimden doğrulamaya uzanan sürecin olgunlaşma yolunda nasıl ilerlediğini hep birlikte görmekteyiz.

Yerli motorumuzun geliştirilmesi başta olmak üzere kabiliyet artırımlarıyla fazlı olarak geliştirdiğimiz KAAN, her geçen gün kabiliyetlerine ve ülkemiz savunma ve havacılık sanayi altyapısına yenilerini ekleyerek ülkemizi dünyada sayılı ülkeler ligine taşımaktadır. KAAN, uzun soluklu bir teknoloji programında bir ürün olmanın yanında; tasarım, üretim, test altyapısı ve insan kaynağını eşgüdümlü biçimde birlikte yürüten; altyapımızı, insan kaynağımızı ve teknoloji birikimimizi aynı anda güçlendiren bir katalizör görevi de görmektedir. Bu çerçevede KAAN, kalkınma ve teknoloji hamlesi niteliği taşıyan stratejik bir projedir. Bu hamlenin en kritik aşamalarından biri olan seri üretim faaliyetlerine dönük olarak da paralelde tüm hızıyla çalışmaktayız."

KAAN’ın, geniş bir ekosistemin başarısı olduğunu vurgulayan Görgün, KAAN’ın yerli tedarik zincirinin 20’den fazla şehirde, 300’den fazla firmayla, 5.000’den fazla çalışandan oluştuğunu söyledi.

Görgün, emeği geçen tüm mühendislere, teknisyenlerimize ve paydaşlaraa teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde de test, kalifikasyon ve üretim hazırlıklarını aynı kararlılıkla sürdürecek; KAAN’ı adım adım daha ileri kabiliyetlerle gök vatanımızla buluşturacağız. Allah’ın izniyle, Türkiye Yüzyılı’nda savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.