Hanau kurbanlarının anısına yönelik ilk saldırı Köln'de meydana geldi.

Ren Nehri kenarında terör kurbanlarının anısına asılan fotoğraflar, saldırının yıl dönümünden 2 gün sonra yırtıldı.

[Fotoğraf: Twitter]

Kurbanların fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu afişler sökülerek nehir kenarına atıldı.

Saldırı doğrulandı

Polis saldırıyı doğruladı, soruşturmanın devlet güvenlik birimine devredildiğini bildirdi.

Frankfurt'da ise ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu postere gamalı haç çizildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da 19 Şubat 2020'de iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.