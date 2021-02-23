Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hanau kurbanlarının posterine de saldırdılar
[Fotoğraf: Twitter]
Almanya'da ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hanau kurbanlarının fotoğrafları da yine ırkçı saldırıya maruz kaldı. Köln'de bir duvara asılan kurbanların fotoğrafları yırtıldı, postere gamalı haç çizildi.
Hanau kurbanlarının anısına yönelik ilk saldırı Köln'de meydana geldi.
Ren Nehri kenarında terör kurbanlarının anısına asılan fotoğraflar, saldırının yıl dönümünden 2 gün sonra yırtıldı.
[Fotoğraf: Twitter]
Kurbanların fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu afişler sökülerek nehir kenarına atıldı.
Saldırı doğrulandı
Polis saldırıyı doğruladı, soruşturmanın devlet güvenlik birimine devredildiğini bildirdi.
Frankfurt'da ise ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu postere gamalı haç çizildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da 19 Şubat 2020'de iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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