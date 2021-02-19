İki ayrı nargile kafe ve bir büfe hedef alındı. Aslında hedef alınan, tamamı göçmen kökenli 9 kişiydi. Irkçı saldırgan gözünü hiç kırpmadan 4'ü Türk 9 kişiyi katletti.

Korkunç katliamın ilk anlarında hiç kimse bunun ülke tarihinin son yıllardaki en korkunç ırkçı saldırısı olacağını bilmiyordu. Hanau şehri de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en karanlık geceyi yaşayacağını... Sadece bir kişi bunun farkındaydı: Irkçı saldırgan Alman Tobias Rathjen.

Tobias Rathjen, 19 Şubat 2020 akşamı 9 kişinin canına kıydıktan sonra gittiği evinde 72 yaşındaki annesiyle birlikte ölü bulundu. Saldırgan Rathjen geride bir mektup, bir de itiraf videosu bıraktı.

"Irkçılık zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var"

O geceye dair en çarpıcı sözü ise Almanya Başbakanı Angela Merkel söyledi. Merkel, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" dedi.

Merkel'in bu tespitinin üzerinden bir yıl geçti, Almanya Başbakanı saldırının birinci yıl dönümünde kurbanları anmak için bir video mesaj yayınladı. O mesajında da yine "Irkçılık zehirdir, nefret zehirdir" sözlerini kullandı.

Merkel aslında bu sözleriyle geçen bir yılda saldırının aydınlatılmasına ilişkin bir ilerlemenin de olmadığını, söylenecek yeni bir sözün de bulunmadığını ortaya koydu.

Çünkü geride kalan bir yılda, anma etkinlikleri düzenlendi. Hanau saldırısına, ırkçılığa ayrımcılığa tepki gösterileri yapıldı. 9 kurbana “Hanau Şehri Altın Onur Plaketi” verildi.

Hanau Belediye Meclisi, kent sınırları içinde bulunan 3 kurbanın mezarlarını “anıt mezarı” statüsü almaları gerektiğine karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Irkçı saldırıyı aydınlatması beklenen soruşturma hala sürüyor

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, kurban yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayında ağırladı. Federal hükümet ise Aşırı Sağ ve Irkçılıkla Mücadele Komisyonu kurdu, bazı kararlar aldı. Katilin babası 2020'nin nisan ayından bu yana savcıya 20'den fazla mektup yazdı.

Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü söyleyerek, "Adaletin yerine gelmesi için daha çok yabancının ölmesi lazım" dedi. Saldırının kurbanları için dikilen anıtların “halkı kışkırttığı” gerekçesiyle kaldırılmasını istedi.

Irkçı saldırıyı aydınlatması beklenen soruşturma ise hala tamamlanamadı, savcılığın nihai raporu bekleniyor.

Haber: İlhan Atasoy

Kamera: Bülent Dönmez