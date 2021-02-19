Pentagon Sözcüsü John Kirby, Lloyd Austin'in Bin Selman ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Kirby, görüşmeyle ilgili "Bakan, Husilerin Suudi Arabistan'a karşı sınır ötesinden düzenlediği saldırıyı kınadı ve Suudi Arabistan'ın sınırlarını savunma konusuna bağlılığını vurguladı" bilgisini verdi.

Austin'in iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa da dikkat çektiğini anlatan Kirby, "Bakan Austin, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yönelik politika değişikliğini de yineledi, savaşın sonlandırılmasının önemini dile getirdi ve Veliaht Prens'e (Yemen'de) siyasi çözüm konusundaki kararlılığından dolayı teşekkür etti" dedi.

Kirby, Austin'in Suudi Arabistan'ın bölge güvenliği için önemli bir rol oynadığına ve iki ülkenin İran'ın istikrarı bozan davranışları ile terörle mücadele konusunda ortak kararlığına vurgu yaptığını anlattı.