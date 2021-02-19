Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

İyad el-Buzum, "Salgının seyriyle alakalı yaşanan istikrar hali kapsamında pazar gününden itibaren tedbirlerin gevşetilmesi kararlaştırıldı" dedi.

Buzum, bu çerçevede, alanı 500 metrekareden fazla olan kulüp, spor ve düğün salonlarının yeniden açılacağını söyledi.

Şu ana kadar Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 2 bin 155 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 193 bin 418 kişi enfekte oldu, 179 bin 871 kişi de iyileşti.