Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'nin başkentinde silah sesleri duyuldu
[Harita: TRT Haber]
Somali'de cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otelin etrafında silah sesleri duyuldu.
Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı otel çevresinde çatışma çıktı.
Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan 2 ismin kaldığı Nasaha Blood Otelinin çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışma devam ediyor.
Etiketler: Somali
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