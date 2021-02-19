Genel Ulaştırma Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Tunisair'ın ülkedeki tüm havalimanlarında görev yapan çalışanları cuma günü saat 12.00'den itibaren greve gidecek. Grev, şirketin faaliyetine devam edebilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Genel İşçi Sendikasının (UGTT) Eryane Bölge Genel Sekreteri Muhammed eş-Şabi, Tunusair'in tüm seferlerinin yanı sıra diğer şirketlere ait sevkiyat ve kargo hizmetlerinin de cumadan itibaren duracağını açıkladı.