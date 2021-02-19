Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 04:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus Havayolları süresiz greve giriyor
[Fotoğraf: Reuters]
Tunus Havayolları (Tunisair) çalışanları, şirketin ekonomik durumunu protesto için bugünden itibaren süresiz greve girecek.
Genel Ulaştırma Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Tunisair'ın ülkedeki tüm havalimanlarında görev yapan çalışanları cuma günü saat 12.00'den itibaren greve gidecek. Grev, şirketin faaliyetine devam edebilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.
Genel İşçi Sendikasının (UGTT) Eryane Bölge Genel Sekreteri Muhammed eş-Şabi, Tunusair'in tüm seferlerinin yanı sıra diğer şirketlere ait sevkiyat ve kargo hizmetlerinin de cumadan itibaren duracağını açıkladı.
Etiketler: Hava Yolu
Son Haberler
- 06:09
- 06:05
- 05:50
- 04:02
- 03:32
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz