Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İdlib'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 227 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye Sağlık Müdürü Yardımcısı ve Aşı programı sorumlusu Dr. Rıfat Ferhat, 1 Şubat itibarıyla ildeki koronavirüs vaka sayısının 11 bin 515, ölü sayısının 227 olduğunu söyledi.
Sağlık Müdürlüğü olarak salgınla mücadelede tıbbı yardım kuruluşlarıyla ortak çalıştıklarını, çok sayıda izolasyon ve tedavi merkezi kurduklarını belirten Ferhat, "Salgınla mücadelede önleyici tedbirler alındı. 1 milyon maske dağıtıldı. Pazarlar, camiler ve diğer kalabalık alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanılması uyarısında bulunuldu" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs İdlib
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