Suriye Sağlık Müdürü Yardımcısı ve Aşı programı sorumlusu Dr. Rıfat Ferhat, 1 Şubat itibarıyla ildeki koronavirüs vaka sayısının 11 bin 515, ölü sayısının 227 olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürlüğü olarak salgınla mücadelede tıbbı yardım kuruluşlarıyla ortak çalıştıklarını, çok sayıda izolasyon ve tedavi merkezi kurduklarını belirten Ferhat, "Salgınla mücadelede önleyici tedbirler alındı. 1 milyon maske dağıtıldı. Pazarlar, camiler ve diğer kalabalık alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanılması uyarısında bulunuldu" ifadelerini kullandı.

