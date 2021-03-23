Estonya'da bacağına halka takıldıktan sonra serbest bırakılarak takibe alınan kara leylek, Avrupa'ya göç ederken Konya'da konakladı.

Türkiye ile temasa geçen Estonya'daki yetkililer, uluslararası ornitoloji iş birliği kapsamında, leyleğin gözetim altına alınmasını istedi.

[Fotoğraf: AA]

Yorgun olduğu için uçamayan leylek gözetim altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekipleri (DKMP), kara leyleğin yerini tespit etti.

Sağlıklı olduğu ve yorgun olduğu için uçamadığı belirlenen kara leylek, 4 gündür ekiplerce gözetim altında tutuluyor.

Doğa ve hayvan fotoğrafçıları tarafından rahatsız edilmemesi için konakladığı bölge açıklanmayan leyleğin, DKMP ekipleri ile kuş gözlemcilerince takibi yapılıyor.