Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "İlibada dolması"nın ardından "çullama köfte"nin de tescil belgesini aldığını söyledi.

Tescil belgesi verilen 19. ürünlerinin çullama köfte olduğunu belirten Zeybek, bunun gastronomi şehri Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.

"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti bir şehir"

Zeybek, tescil sırasında bekleyen 14 ürünlerinin daha bulunduğuna işaret etti.

Kenti Türkiye ve dünyaya gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini kaydeden Zeybek, "Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ncı, ülkemizin 3'üncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden çullama köftenin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.