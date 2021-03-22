79 yaşındaki İzzet Koçak, 61 yıldır evli olduğu eşi Havva Koçak ile mutlu evliliklerinin sırrını anlattı. Koçak çiftinin 5 çocuğu, 25 torunu var.

“Aile kavramı çok önemli”

Doğankent Mahallesi'ndeki evlerinde mütevazı bir yaşam süren Koçak, "Evlilik müessesesi basite alınacak bir durum değil. Aile kavramı çok önemli. Eşlerin birbirine bağlı olması lazım. Karşılıklı sevgi, saygı çok çok önemli" diyor.

“Allah'tan sağlıklı yaşam diliyoruz”

Havva Koçak ise köy hayatını sevdiğini burada eşiyle sağlıklı bir şekilde yaşlanmak istediğini söylüyor:

“Sobamız yanar. Güneş enerjisiyle sıcak suyumuz, soğuk suyumuz, hepsi evimizin içinde. Hayvancılıkla geçimimizi sağladık ama şimdi yaşımız itibarıyla bıraktık. Sadece Allah'tan sağlıklı yaşam diliyoruz artık."

Havva Koçak da mutlu evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve sevgi olduğunu yineliyor.