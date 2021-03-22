Göç etme kabiliyetinin en güzel örneği olan leylekler Türkiye'ye ilkbaharda gelip son baharda ayrılıyor.

Baharın ilk sinyalini veren leylekler Bilecik’te Pelitözü Göleti'nde mola veriyor.

Bir ya da 2 gün kalıyorlar

Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Yağcı, leylekler için Bilecik molasının önemini şöyle anlattı:

"Leylekler Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki göçü sırasında İstanbul Boğazını ve Hatay Belen geçidini kullanmaktadır. İlkbaharda Afrika´dan gelen leylek sürüleri Hatay Belen geçidinden Anadolu´ya geçiş yaparak Avrupa´ya ulaşır. Bilecik´te bulunma süreleri ise bir ya da iki gün, bu süre besin, iklim ve güvenlik açısında uygun olduğunda uzayabilmektedir."

Leyleklerin ekoturizm açısından bölgeye katkı sağlayacağını söyleyen Yağcı, biyolojik çeşitliliğe dikkat çekti:

"Bilecik´te leylek göçünün devam etmesi aynı zamanda dünyadaki biyoçeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Bu nedenle farkındalığın artırılarak su ve karasal kaynaklarımızın dikkatli kullanılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması gerekmektedir."