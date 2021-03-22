Göç yolunda Pelitözü molası
Bilecik’te florası zengin, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı Pelitözü Göleti binlerce leyleğin buluşma noktası oldu. Göç sırasında Bilecik’te mola veren leylekler fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Göç etme kabiliyetinin en güzel örneği olan leylekler Türkiye'ye ilkbaharda gelip son baharda ayrılıyor.
Baharın ilk sinyalini veren leylekler Bilecik’te Pelitözü Göleti'nde mola veriyor.
Bir ya da 2 gün kalıyorlar
Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Yağcı, leylekler için Bilecik molasının önemini şöyle anlattı:
"Leylekler Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki göçü sırasında İstanbul Boğazını ve Hatay Belen geçidini kullanmaktadır. İlkbaharda Afrika´dan gelen leylek sürüleri Hatay Belen geçidinden Anadolu´ya geçiş yaparak Avrupa´ya ulaşır. Bilecik´te bulunma süreleri ise bir ya da iki gün, bu süre besin, iklim ve güvenlik açısında uygun olduğunda uzayabilmektedir."
Leyleklerin ekoturizm açısından bölgeye katkı sağlayacağını söyleyen Yağcı, biyolojik çeşitliliğe dikkat çekti:
"Bilecik´te leylek göçünün devam etmesi aynı zamanda dünyadaki biyoçeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Bu nedenle farkındalığın artırılarak su ve karasal kaynaklarımızın dikkatli kullanılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması gerekmektedir."
- 11:56
- 11:46
- 11:33
- 11:51
- 11:49