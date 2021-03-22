Azalan yağış miktarı, kuruyan su kaynakları, küresel iklim değişikliğinin tüm olumsuzluklarına rağmen bilinçsizce yapılan su tüketimi...

Türkiye, su fakiri ülkeler arasında yer almaya aday hale geldi.

22 Mart Dünya Su Günü'nde, Türkiye'nin su tablosu, alınan önlemler ve uzmanların tasarrufa yönelik önerileri...

Su her geçen yıl kıymetli hale gelecek

82 milyonluk Türkiye nüfusunda, kişi başına düşen su miktarı 1519 metreküp. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2030 yılına gelindiğinde nüfus 100 milyona ulaşacak. Kişi başına düşen su miktarı ise 1100 metre küpe düşecek. Dolayısıyla su her geçen yıl daha kıymetli hale gelecek.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, "Bunu artık herkesin bilmesi gerekiyor. 112 milyar metreküp kullanılabilir suyumuz var. Bu miktar oldukça az" dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Türkiye'de 26 yer altı barajı var

Haritalarda hala baraj ya da göl olarak görünen alanlar, artık kuraklıkla mücadele ediyor.

Su sıkıntısının önüne geçmek için yer altında da barajlar inşa ediliyor.

Şu an 26 yer altı barajı var. Hedef 2023 yılına kadar 150 yer altı barajına sahip olmak...

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, "Yer altı suyu bizim tabiri caizse yedek akçemiz. Dolayısıyla onu iyi korumamız gerekiyor. Bazı yörelerde çiftcilerimiz açılan sondaj kuyuları vasıtasıyla, yer altı suyundan sulama yapabiliyor" diye konuştu.

Tarımda damla sulama öneriliyor

Türkiye'de suyun yüzde 75'i tarımda kullanılıyor.

Tasarruf için tarımda vahşi sulama yerine damla sulama öneriliyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sanayide su kirliliği alarm veriyor

Su kaynağına karışan endüstriyel ve kimyasal atıklar ise daha büyük tehdit.

Endüstriyel atıklarla kirletilen göl, akarsu veya denizin eski haline döndürülmesinin çok zor olduğunu aktaran Prof. Dr. Meriç Albay, "Hem insanların sağlığını bozuyor, hem eko-sistemi bozuyor, biyo-çeşitliliği yok ediyor" dedi.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle kaynaklar azaldığı gibi, insan kaynaklı etkenlerle de kirlilik artıyor.

Su kalitesi; yüksek kaliteli, az kirlenmiş, kirlenmiş ve çok kirlenmiş olarak 4 kategoride sınıflanıyor.

Su kaynağına karışan endüstriyel ve kimyasal atıklar ise suyun kalitesini düşürüyor, hatta suyu kullanılamaz hale getiriyor.

Sanayide "su" denetimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da su kalitesinin korunması için sanayi bölgelerini takip ediyor.

Son 2 yılda yapılan 12 bin 530 denetimde, standartları sağlamayan işletmelere 60 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Geri dönüşümde 'gri su' yöntemi

Tasarruf için geleneksel yöntemlerin yanı sıra, dikkat çeken bir çözüm önerisi de gri su kullanımı...

Evsel atık, suyun yüzde 50 ile 80'i gri su olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Meriç Albay konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gri su özellikle evsel atıklardan, tuvaletten kullanılan atıkların tekrar kullanıma hazır edilmesi. Bunlar aslında yeni sitelerde dizaynı iyi yapılırsa rahatlıkla tekrar kullanılabilir."

Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Su kaynaklarının bugünden korunması gelecek için en hayati adımlardan biri.

Kamera: Hayrettin Kavi

