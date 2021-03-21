Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993'te aldığı karar çerçevesinde her yıl dünya çapında kutlanıyor.

Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen kutlamalar, her yıl farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor.

Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, kirlilik...

Dünyadaki toplam 1,4 milyar kilometreküp suyun yüzde 97,5'i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su, yüzde 2,5'i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak yer alıyor. Az olan tatlı su kaynaklarının da yüzde 90'ı kutuplarda ve yer altında bulunuyor.

Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirlilik, zaten sınırlı olan su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynakları üzerinde ilave strese sebep oluyor.

Su kaynaklarının korunması için çalışmalar yürütülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde, DSİ Genel Müdürlüğünce su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla vatandaşların da katkılarına ihtiyaç bulunuyor.

22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.