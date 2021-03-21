Bugün 21 Mart 2021.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü.

Down sendromu, genetik bir farklılık... Normal bir insanda kromozom sayısı 46 iken, down sendromlular 47 kromozomla dünyaya geliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından engelsiz yaşam anlayışının benimsenmesi amacını taşıyan bu özel gün, hem down sendromlu insanlar, hem de aileleri için büyük önem taşıyor.

Özellikle aileler çocuklarının ve yakınlarının yaşadıkları zorlukların yılda sadece bir gün değil, her zaman hatırlanmasını istiyor.

Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi

İstanbul Maltepe’de bulunan Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi başta down sendromlular olmak üzere çok sayıda zihinsel rahatsızlığı olan bireye eğitim desteği sağlıyor.

Bu rehabilitasyon merkezini diğerlerinden ayıran özellik ise zihinsel rahatsızlığı olan bu özel çocukların anneleri tarafından kurulmuş olması.

21 zihinsel engelli bireyin anneleri tarafından kurulan Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, aynı zamandan Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi unvanını taşıyor.

Kar amacı gütmeyen kuruluş zihinsel engelli bireylerin akademik eğitimlerinin yanında sosyalleşmeleri için de büyük çaba sarf ediyor.

Sportif, kültürel ve sanatsal anlamda bünyesindeki özel bireylerin geri kalmaması amacıyla sosyal faaliyetlere kapısı sürekli açık olan kuruluşun özel bir perküsyon ekibi de var.

Yüzlerce konsere çıkıldı



Bu perküsyon ekibinin başındaki isim ise gönüllü ritim eğitmeni Yaşar Morpınar.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu olan Morpınar, emekli olmadan başladığı eğitmenlikle engelliler, ıslah evlerinde kalan çocuklar, depremzedeler gibi dezavantajlı grupların müzikle sosyalleşebilmesi için 10 yıldır çaba sarf ediyor.

Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde başta down sendromlular olmak üzere 13 zihinsel engelli bireyle Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu’nu kurdu Yaşar Morpınar.

Kurdukları müzik grubu ile çeşitli etkinliklerde ve projelerde yer aldıkları anlatan Morpınar, aralarından yüzme şampiyonlarından kendi hayatlarını kurabilmiş bireylere kadar çok başarılı zihinsel engelli çocuğun çıktığını, onlara eğitim ve özgüven aşılamanın çok önemli olduğunu vurguluyor.

Kapımız her zihinsel engelli çocuk annesine açık



Yasemin Arınel, Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini kuran annelerden...

33 yaşındaki down sendromlu Dila’nın annesi Arınel, kendi hayatlarına girene kadar down sendromu hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını söylüyor.

Dila’nın doğumunun ardından her anne gibi zorluklar yaşadığını belirten Yasemin Arınel, kabullenme evresinden sonra çocuğunun eğitimi ve toplumda var olması için büyük çaba gösterdiğini anlatıyor.

“Normal çocuk sahibi anneler okul seçerken, siz sizi seçmelerini bekliyorsunuz.”

Normal eğitim kurumlarının özel çocuk olduğu için Dila’yı kabul etmdiğini söyleyen Arınel, “Çocuklarımızın geleceği için kendim gibi olan 21 anne ile bir araya gelerek Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini kurmaya karar verdik” diyor.

Kuruluş önceleri ailelerin desteği ile ayakta kalırken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasının ardından fondan yararlanmaya başladı.

Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde ayırt edilmeksizin her zihinsel engelli bireyin ücretsiz olarak ayda 8 saat eğitim alma hakkı bulunuyor.

Zaten birer engelli çocuk annesi oldukları için bu tip özel çocukların ne gibi ihtiyaçları olabileceğini bildiklerini anlatan Yasemin Arınel, yardım ve destek almak isteyen her zihinsel engelli çocuk annesinin kendileri ile iletişime geçebileceğini söylüyor.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

