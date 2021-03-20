Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizlerde maske ve eldiven atığı tehlikesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Sıfır Atık Mavi" hareketi ile 28 ilin kıyısında atık topladı. 2020'deki kapsamlı çalışmalarla denizlerden yaklaşık 20 bin ton atık çıkartıldı. Atıkların arasında 11 tona yakın maske ve eldiven de var.
"Sıfır Atık Mavi " hareketi 2019 yılında başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm kıyı hattında atık topladı.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin ton atık, deniz ve kıyılarından toplandı. Bunların 5 tona yakınını poşet ve pet şişe gibi plastikler oluşturuyor. 2 tona yakın da ahşap atıkları çıkartıldı.
Denizlerde maske ve eldiven atığı
2020 yılı ile hayatımıza giren koronavirüs farklı atıkları da beraberinde getirdi. Denizdeki atıkların arasında çok sayıda maske ve eldiven bulunuyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Geçen yıl denizden 11 tona yakın maske ve eldiven çıkartılarak diğerleri ile birlikte bertaraf edildi.
Tüm dünyada yılda en az 8 milyon ton plastiğin denizlere bırakıldığı düşünülüyor.
Haber: Onur Altan
Kamera: Levent Çakır
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