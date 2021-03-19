Kocaeli’nde Kartepe kayak merkezinde yamaç paraşütü yapmak isteyen bir kişinin ters esen rüzgarın etkisiyle paraşütü kapandı. Ormanlık alanda bulunan ağaç dallarının üzerine düşerek asılı kalan paraşütçüyü devriye gezen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri fark etti.

JAK ekipleri paraşütçünün asılı kaldığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. Özel ekipmanlar aracılığıyla asılı kaldığı yerden kurtarılan kişi kar motosikletiyle kayak merkezine götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yamaç paraşütçüsünün kaza anı ise kaskında bulunan kameraya yansıdı.