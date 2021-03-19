Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 22:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yamaç paraşütü yaparken ağaçta asılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Havada paraşütü kapanınca ağaç dallarının üzerine düşerek asılı kalan yamaç paraşütçüsü devriye gezen Jandarma Arama Kurtarma timleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişinin kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nde Kartepe kayak merkezinde yamaç paraşütü yapmak isteyen bir kişinin ters esen rüzgarın etkisiyle paraşütü kapandı. Ormanlık alanda bulunan ağaç dallarının üzerine düşerek asılı kalan paraşütçüyü devriye gezen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri fark etti.
JAK ekipleri paraşütçünün asılı kaldığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. Özel ekipmanlar aracılığıyla asılı kaldığı yerden kurtarılan kişi kar motosikletiyle kayak merkezine götürüldü.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yamaç paraşütçüsünün kaza anı ise kaskında bulunan kameraya yansıdı.
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