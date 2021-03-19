Koronavirüs salgınıyla birlikte mutfak eğitimi veren kurslara rağbet gösteriliyor. Kurslar pek çok kişinin kariyer planlarını etkiliyor.

Kimi hobi olarak ilgileniyor. Kimi yeteneklerini bir adım daha öteye taşıyıp profesyonelleşmek niyetinde…

Aşçılık eğitimine talep arttı

Mutfak kurslarında dünya mutfağından temel pişirme teknikleri ve profesyonel pişirme teknikleri gibi pek çok eğitim veriliyor. Son zamanlarda en çok tercih edileni ise pastacılık eğitimleri.

Şef Alp Şehsuvar, eğitimlerde %50 oranında bir artış yaşandığını söyledi. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin eğitimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Şehsuvar, katılımcıların ise genellikle kadınlar olduğuna değindi.

Eğitmen şeflere göre mutfak eğitimi almak için hiç bir zaman geç değil.