Bosna Hersek’in Oslo Büyükelçisi Nedim Makareviç, anne tarafından Karadenizli.

Çocukluğundan bu yana müzik tutkunu. Türk kökenli diplomat, müziği diplomasi aracı olarak da kullanıyor.

Makareviç, görev yaptığı Pakistan ve Afganistan'ın ardından, şimdi de Norveç’te geleneksel Türk melodilerini taşıyan şarkılarla kültür köprüsü kuruyor.

"Müzik, insanların kalbini doğrudan açabildiğiniz bir anahtarı elinize veren güçlü bir araç. Diplomasi için de oldukça cazip. Batı'nın kültürel diplomasi dediği müzik ve spor ile bulunduğunuz ülkedeki ev sahibinize, insanlarına yaklaşıyorsunuz."

"Müzikle gerçekten mucizeler yapabilirsiniz"

Büyükelçi Makareviç, diğer ülkelerin büyükelçileriyle de bir müzik grubu kurdu.

"Avustralya, Danimarka ve Japonya büyükelçileriyle grup kurduk. Peşaver’de Batı müziğini çaldığımız bir konser düzenledik. Çok da ilgi gördük. Müzikle gerçekten mucizeler yapabilirsiniz, özellikle diplomaside bunu daha net gördüm."

"Sazla doğrudan kalplerle iletişim kurabiliyorsunuz"

Büyükelçi Makareviç, İstanbul’u da sık sık ziyaret ediyor. Müzik aletleri satan dükkanlarda vakit geçirmek ise bu ziyaretlerin vazgeçilmezi.

"Saz bende çok ince duyguları uyandırıyor, sazla doğrudan kalplerle iletişim kurabiliyorsunuz. Özellikle Türk elektro sazlarıyla bu duygunuzu çok daha modern seslerle de aktarabiliyorsunuz."

Makareviç, 2014 yılında Pakistan Talibanının okul baskınında öldürdüğü 130’dan fazla çocuk anısına da klip çekmişti.

Kamera: Adis Patkoviç