29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor.

Şehirler arası seyehat yasağı başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın ediyor. Bileletlerin tamamının tükenmesi üzerine otobüs firmaları ek sefer koydu.

"Herkes İstanbul'dan kaçıyor"

Özel bir otobüs firmasında çalışan Kaptan Albay, "Şu anda bayram üzeri olduğu için bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı kaçıyor. Yoğunluk çok o yüzden. Bu 2 gündür bilet satışları da çok güzel. Yoğunluk çok, bilet satışlarında da patlama var" dedi.

"Arife günüymüş gibi yoğunluk var"

12 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Adnan Ayhan ise, "Şu iki gündür aşırı yoğunluk var, yasaktan dolayı. Bir yıldır ilk defa arabamız bu şekilde doluyor. Bir yıldır bu kadar yoğun olmamıştı. Herkes kaçıyor. Ailesine, memleketine gidiyor. Tam bir bayram arifesi diyebilirim. Eskiden arife günleri böyle dolu olurdu. Aynı o zamanlardaki gibi" diye konuştu.

"Son koltukları aldık"

Oğlu ile birlikte Malatya'ya gidecek olan Kaan Çorak, "Uzun süre evde kalmak istemiyoruz. Ailemizi görmek istedik. O yüzden gitmek istedik yani. Bileti 2 gün önce aldım. Bileti almak çok zor oldu. Son koltukları aldık diyebilirim yani. Ama mecburuz ne yapalım" şeklinde konuştu.