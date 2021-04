Ramazan davulcusu Fikret Garipler, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde davul çaldığı esnada bıçaklı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen ve turist olduğu söylenen kişi, elindeki bıçakla davulu bıçakladı.

Hırsını alamayan turist, ramazan davulcusunu kovalamaya başladı.

Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk olay yerinden kaçtı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Burada ramazan yok dedi"

Saldırı anını anlatan Davulcu Fikret Garipler "Pazar gecesi bir anda saldırıya uğradık. 'Burada Ramazan yok' dedi. Ben de 'Ramazan var' dedim. 'Biz Müslümanız' dedim. Her Ramazan da Müslümanları kaldırmaya geliyoruz. Yine bana 'no' dedi. Daha sonra da bir anda bıçakla saldırdı. Bıçak davula geldi. Ben o sırada kaçtım. Kaçmak zorundaydım. Bıçak davula gelmese kalbime de gelebilirdi. Karnıma gelebilirdi. Bağırsaklarımı da dökebilirdi. Şu an davulum olmadığı için davula çıkamıyorum. Karakola giderek şikayetçi oldum. İnşallah bulacaklar. Kiralarım var. Çocuklarım için çalışıyorum. Ben ne yapacağım şimdi. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Ne olursunuz yardım edin" dedi.