Ankara
Gündem
AA 25.12.2025 11:38

Egzoz denetimlerinde kurallara uymayanlara 13,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi korumak amacıyla Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden yaptığı egzoz emisyon denetimlerinde kurallara uymayan araç sahiplerine bu yıl 13 milyon 755 bin 765 lira ceza kesti.

Egzoz denetimlerinde kurallara uymayanlara 13,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hava kirliliğini ve etkilerini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, egzoz emisyon ölçüm denetimlerindeki etkinliğin artırılarak ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla, 2019'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde proje yürütmeye başladı.

Proje kapsamında Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) araçlarına yerleştirilen ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi.

Trafiği aksatmadan anında tespit edilebiliyor

Denetim araçlarına monte edilen söz konusu cihazlar, 81 il müdürlüğünün denetim araçlarında bulunuyor.

Sistemle egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte akışın aksamasına sebep olmadan anında tespit edilebiliyor.

Böylece, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabiliyor, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanıp birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulabiliyor.

MPTS ile 20 bin 211 araç trafik akışı bozulmadan denetlendi

Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracıyla trafik akışında aksaklık oluşmadan 20 bin 211 araç denetlendi.

Denetimler sonucunda egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine bu yıl toplam 13 milyon 755 bin 765 lira ceza uygulandı.

Ayrıca Bakanlık, cezalardan elde edilen geliri çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanıyor.

