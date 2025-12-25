Puslu 5.1ºC Ankara
AA 25.12.2025 10:56

Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste patlama meydana geldi. Ekipler olay yerine ulaşarak 2'si ağır 6 kişiyi tedavi altına aldı.

Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
[Fotograf: AA]

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Patlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü.

Ekipler, tesisteki incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş, incelemelerde bulundu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

Diyarbakır
