Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2025 10:29

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

İskenderun’dan Yalova’ya seyir halinde bulunan, Komorlar Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki “Enif” adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, boğazdan geçiş yapan diğer gemiler arıza hakkında uyarıldı.

Gemi, daha sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-10" refakatinde, "Kurtarma-18" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.

ETİKETLER
Çanakkale Çanakkale Boğazı
Sıradaki Haber
FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor
11:01
Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli
11:00
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
10:54
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi
10:51
DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor
10:54
Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ