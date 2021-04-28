Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Adıyaman-Kahta yolunda kamyonetiyle Kahta Hayvan Pazarı'na hayvan taşıyan Bingöl Polat yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Bingöl Polat ile yanındaki oğlu Mustafa Polat yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Bingöl Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazada kamyonetin kasasında bulunan bir hayvan da öldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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