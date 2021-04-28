Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi
İstanbul'da freni patlayan hafriyat kamyonu, 4 araca çarptı. Yolda yürüyen bir kişi ise kazadan saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta yokuş aşağı giden hafriyat kamyonunun fren sistemi arızalandı. 4 araca, ve elektrik direğine çarpan kamyon, refüje çıkarak durabildi.
Kaza anında caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve trafik çekicisi çağrıldı. Hafriyat kamyonunun çarptığı araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Fırından çıkan adam son anda kurtuldu
Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, hafriyat kamyonunun yokuş aşağıya hızla gelerek araçlara çarpması ve fırından alışveriş yaptıktan sonra yolda yürüyen bir adamın saniye farkla kazadan kurtulduğu anlar yer aldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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