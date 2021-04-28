Esenyurt’ta yokuş aşağı giden hafriyat kamyonunun fren sistemi arızalandı. 4 araca, ve elektrik direğine çarpan kamyon, refüje çıkarak durabildi.

Kaza anında caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve trafik çekicisi çağrıldı. Hafriyat kamyonunun çarptığı araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Fırından çıkan adam son anda kurtuldu

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafriyat kamyonunun yokuş aşağıya hızla gelerek araçlara çarpması ve fırından alışveriş yaptıktan sonra yolda yürüyen bir adamın saniye farkla kazadan kurtulduğu anlar yer aldı.