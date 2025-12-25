Puslu 5ºC Ankara
Gündem
AA 25.12.2025 10:47

DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini duyurdu.

DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

