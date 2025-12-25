Puslu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.12.2025 09:01

İstanbul'da saldırı hazırlığında olan 115 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda saldırı hazırlığındaki 115 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da saldırı hazırlığında olan 115 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye’yi hedef alan saldırı çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu.

115 şüpheli operasyonda yakalanırken, yakalanamayan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
DEAŞ İstanbul
Sıradaki Haber
Regaib Kandili bugün idrak edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor
11:01
Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli
11:00
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
10:54
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi
10:51
DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor
10:54
Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ