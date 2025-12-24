Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.12.2025 19:49

11. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi

AK Parti'nin hazırladığı 11'inci Yargı Paketi, Meclis genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları ile 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanlar kapsam dışı tutuldu.

11. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

10 kanunda değişiklik öngören 11'inci Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar arttı. Ayrıca çocukları suça yöneltenlere verilecek cezalar 2 katına çıkarıldı. Böylece 18 yaşından küçükleri suç aracı olarak kullanan silahlı çetelerin yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Pandemi döneminde çıkarılan denetimli serbestlik hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Suçun işleniş tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestliğe çıkma imkanından faydalanabilecek.

Yıkılan binaların sorumluları erken tahliye edilmeyecek

Terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları kapsam dışında tutuldu. Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da düzenlemeden yararlanamayacak.

Kanunlaşan pakette, toplum huzurunu tehdit edenlere yönelik caydırıcı önlemler de yer alıyor.

Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, suç toplu törenlerde işlenirse cezası 7 buçuk yıla yükselecek.

Trafikte yol kesmek de tek başına suç oldu. Bir aracı durduran veya engelleyene 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TBMM Hukuk Deprem Koronavirüs Kadına Şiddet
Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti
