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Türkiye
AA 25.09.2026 09:31

Mersin'de reçetesiz satılması yasak olan 1,7 ton ilaç ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda, reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabaline el koydu.

Mersin'de reçetesiz satılması yasak olan 1,7 ton ilaç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde düzenlenen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Mersin'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirildi.

Söz konusu olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadeleye, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin etkin ve kararlı çalışmalarıyla devam ediyor.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza İlaç Kaçakçılık Mersin
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