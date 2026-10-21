Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.10.2026 07:56

Arnavutköy'de işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Arnavutköy'de işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sıradaki Haber
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:44
Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi
08:14
BM'den iklim krizinde 1,5 derece sınırının aşılmaması için hızlı hareket edilmesi çağrısı
08:11
Bakan Çiftçi: Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı
07:40
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü: 1 ölü
07:48
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Medine ve doğu bölgesinde 5 İHA saldırısı önlendi
07:26
Eyüpsultan'da İBB'ye ağaç tepkisi
Şili sular altında kaldı
Şili sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ