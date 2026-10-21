Arnavutköy'de işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.