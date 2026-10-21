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Türkiye
TRT Haber 21.10.2026 06:38

Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, iç ve batı bölgelerde sabah saatlerinde pus ile yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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