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Türkiye
AA 21.10.2026 02:51

Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kemalpaşa Mahallesi Kültür Park'ta, Muhammed Beşir Açıkgöz’ün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Narmin Omarova idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Açıkgöz'ün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Omarova da polis merkezine götürüldü.

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