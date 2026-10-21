Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kemalpaşa Mahallesi Kültür Park'ta, Muhammed Beşir Açıkgöz’ün kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Narmin Omarova idaresindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Açıkgöz'ün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Omarova da polis merkezine götürüldü.