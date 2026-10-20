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Türkiye
DHA 20.10.2026 23:28

Sürüklenerek karaya oturan 238 metre uzunluğundaki tanker kurtarıldı

Karadeniz'deki ağır hava koşulları nedeniyle İstanbul Sarıyer açıklarında karaya oturan 238 metrelik BANDA isimli ham petrol tankeri, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sürüklenerek karaya oturan 238 metre uzunluğundaki tanker kurtarıldı

15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu.

Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı.

Bakanlıktan açıklama

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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