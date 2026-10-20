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Türkiye
AA 20.10.2026 21:23

7 ilde bahis operasyonunda 22 tutuklama

Siirt merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 2025-2026 yıllarında 1 milyar 498 milyon 377 bin 676 liralık işlem hacmi tespit edildi.

7 ilde bahis operasyonunda 22 tutuklama

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu kapsamda ülkede yasa dışı faaliyet gösteren, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerini topladığı tespit edilen şüphelilere ait banka ve kripto hesapları incelenmişti. İncelemelerde hesaplar üzerinde 2025-2026 yıllarında toplamda 1 milyar 498 milyon 377 bin 676 lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilmişti.

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