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Türkiye
TRT Haber 20.10.2026 15:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Şiddet vakalarına karşı 7/24 takipteyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şiddet veya şiddet riski içeren vakaların 7/24 esasına dayalı takip edildiği belirtilerek, "Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Şiddet vakalarına karşı 7/24 takipteyiz

Bakanlığın NSosyal hesabından, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Genel Müdürlüğün, hukuki süreçleri merkezde ve 81 ilde güçlü bir koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Bakanlığımızca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçler titizlikle yürütülüyor. Mağdur haklarını gözeterek gerekli hallerde davalara müdahil olmayı, mağduriyetlerin önüne geçmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

 

"Mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz"

Paylaşımda, müdürlüğün ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin şu bilgilere de yer verildi:

"Şiddet veya şiddet riski içeren vakaları 7/24 esasına dayalı olarak takip ediyoruz. Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Yalnızca kamuoyuna yansıyan olayları değil, 81 ildeki farklı kaynaklar üzerinden haberdar olunan vakaları titizlikle inceliyoruz.

Şiddet veya şiddet tehlikesi içeren vakalarda ivedilikle harekete geçiyoruz. İlgili hizmet birimlerimizle mesleki çalışmalar yürütüyoruz. Soruşturma sürecini takip ediyoruz. İddianamenin hazırlanıp tebliğ edilmesiyle davaya müdahillik talebinde bulunuyoruz. Duruşmaları aktif biçimde izliyor, vakaları katılım sağlayarak değerlendiriyoruz. Hükümleri inceliyor, yargılama sonucu kararlara karşı 'gerekli hallerde' olağan, olağanüstü kanun yollarına başvuruyoruz."

Açıklamada, şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezleri ve ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı aracılığıyla Bakanlıktan destek alabileceği de kaydedildi.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadına Şiddet Toplumsal Şiddet Hukuk
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