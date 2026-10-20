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Türkiye
TRT Haber 20.10.2026 11:28

Üsküdar Belediye Başkan Vekili belli oldu

Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin üçüncü turunda, 24 meclis üyesinin oyunu alan Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 8 Eylül'de toplandı.

CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday göstermişti. 4'üncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy almıştı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Dündar Ziya Gültekin olmuştu.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti

Kazada hayatını kaybetti

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi.

Toplam 44 meclis üyesi bulunan mecliste dağılım, 20 AK Parti, 10 CHP, 9 Yeni Parti, 4 MHP ve 1 bağımsız üyeden oluşuyor.

CHP ve Yeni Parti Grubu katılmadı

Toplamda 44 meclis üyesi bulunan mecliste gerçekleşen seçimde 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı. Seçim 20 AK Parti meclis üyesi ve 4 MHP meclis üyesi ile devam etti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili belli oldu

Toplantı yeter sayısı ile başlatılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak yarıştı. Sarıoğlu ilk 2 turda AK Parti üyeleri ve MHP üyelerinden 24 oy aldı. Mevzuat gereği ilk iki turda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu yani 30 oy aranırken, salondaki üye sayısının 24 olması nedeniyle seçim üye tamsayısının salt çoğunluğunun arandığı 3’üncü turda tamamlandı.

23 oyun yeterli olacağı 3’üncü turda da yeniden 24 oy alan Sarıoğlu, Üsküdar Belediyesi Başkan vekili olarak seçildi. Seçimde yaşamını yitiren Dündar Ziya Gültekin’in yerine ise yedekten Asım Özaltun oy kullandı.

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