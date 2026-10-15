Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi yaralanmıştı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.

Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi, Dündar Ziya Gültekin için bu akşam saat 21.00’de belediye binasındaki Mavi Salon’da Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirileceğini açıkladı.

Gültekin'in cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gültekin için taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz mesajında, "Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gültekin için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, taziye mesajında "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sayın Dündar Ziya Gültekin’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz…Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gültekin için taziye mesajı yayımladı:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."