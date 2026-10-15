Türkiye'nin 53 yeni silahı ilk kez sahnede

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Ateş Serbest-2026' tatbikatı ile bir kez daha dosta güven düşmana korku verdi.

Tatbikatta 93 ayrı yerli ve milli silahla atış yapıldı. Aralarında yapay zeka teknolojileri ve lazer sistemlerinin de bulunduğu 53 teknoloji ise ilk kez kullanıldı.

Elbette tüm silah ve sistemlerin görev yeri farklı ve hepsini tek videoda saymak pek de mümkün değil. Biz de bu nedenle size tatbikattan aklımızda kalan 5 ürünü kısaca anlatmak istedik.

1- BAYKAR SİVRİSİNEK

Listenin başında Sivrisinek var. BAYKAR imzalı bu mühimmat bilim kurgu filmlerindeki taarruzları andırıyor. Kafanızın üzerinde bir anda beliren onlarca, yüzlerce kamikaze mühimmat hayal edin. Bunların birbiriyle haberleştiğini, sürü halinde dolaşıp, otonom olarak saldırı yapabildiğini düşünün. İşte tatbikatta tam da böyle bir senaryo gerçekleşti. Hedefe kadar 20 SİVRİSİNEK dağınık şekilde ilerledi. Daha sonra sürüden ayrılan 10 SİVRİSİNEK belirlenen noktayı başarıyla imha etti. Türkiye, böylesine kritik bir teknolojiyi milli imkanlarla üretebilen sayılı ülkelerden biri oldu.

2- ROKETSAN ALKA

Günümüz harp sahasının en can sıkıcı tehditlerinden biri de dronlar… İşte ALKA tam da bu riskleri ortadan kaldırmak için geliştirildi. ROKETSAN imzalı sistem, hedefleri etkisiz hale getirmek için iki farklı teknolojiyi bir arada kullanabiliyor. Hedefi elektromanyetik karıştırma yaparak işlevsiz bırakabiliyor. Ayrıca gerektiği anda üzerinde bulunan yüksek güçlü lazer ışınıyla tehdidi havada adeta yakarak etkisiz hale getirebiliyor.

3- TUSAŞ AYAZ

TUSAŞ tarafından geliştirilen jet motorlu kamikaze İHA… Düşük görünürlük ve 300 km menziliyle öne çıkan bu stratejik İHA, hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılacak. Seri üretimi başlayan AYAZ, 6,5 kilograma kadar faydalı yük taşıyor ve 100 dakikadan fazla gökyüzünde kalabiliyor.

4- AESA RADARLI AKINCI

Tatbikatın önemli ilklerinden biri de MURAD AESA radar entegre edilmiş AKINCI’dan atılan ASELSAN TOLUN-P mühimmatı oldu. Çoklu atış yapılan bu senaryoyla Türkiye, milli imkanlarla geliştirdiği bir mühimmatı, yine milli imkanlarla tamamladığı son derece gelişmiş bir radarı kullanarak, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan bir insansız hava aracından atmayı başardı.

5- ASELSAN KOCATEPE

Karada, havada, denizde… Türk savunma sanayiinin farklı yerlerde kullandığı onlarca platformun birbiriyle haberleşebilmesi de elde ettikleri verileri merkeze aktarabilmesi de hayati önemde. Tatbikatta bu iş için kullanılan sistemlerden biri de ASELSAN mühendislerince geliştirilen KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemi oldu. Sistem, gerçek zamanlı takip, hızlı karar alma ve askeri komuta kontrol yetenekleri gibi son derece stratejik kabiliyetler kazandırıyor.