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TRT Haber 15.10.2026 13:21

Bakan Gürlek: İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Gürlek: İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi.

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Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek İstanbul Sağanak Sel
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