İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 270 kilograma ulaştı"

Değerlendirmeler doğrultusunda 14-15 Ekim tarihlerinde 42 ilimize sarı, 6 ilimize ise turuncu meteorolojik uyarı verilmişti. Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşullarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş; İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 270 kilograma kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde 2 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Kıymetli basın mensupları; çalışmalarımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, valiliklerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirdiğimiz genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız, ekiplerin koordinasyonunu valilerimizle birlikte bizzat yerinde sağlamaktadır.

Uyarı verilen illerden illerden 9 bin 588 ihbar alındı

Sahadaki müdahale kapasitemize ve çalışmalarımıza ilişkin son verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup, bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir.

Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız da kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir.

"Toplam 46 bin 597 personel sahada aktif olarak görev yapıyor"

İstanbul'da halen 8 bin 597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55 bin 560 personelimiz, 6 bin 574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlarımız sevk edilmiştir. Afet Beslenme Grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır.

7 il için uyarı

Değerli basın mensuplarımız; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da iki gün; Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde bir gün eğitime öğretime ara verilmiştir.

Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza da SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; zorunlu olmadıkça trafiğe ve riskli güzergahlara çıkmamalarını; dere yataklarından ve su birikintisi olan alt geçitlerden mümkün mertebe uzak durmalarını; resmî kurumlarımız ve AFAD tarafından yapılacak meteorolojik uyarıları ve duyuruları hassasiyetle takip etmelerini önemle istirham ediyorum.

Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya devam edecektir. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ben bu vesileyle tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum, sağ olun.