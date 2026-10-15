Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.10.2026 10:26

Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor" mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, "Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan bütün kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Çiftçi Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Fenerbahçe İngiltere'de farklı mağlup oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü
11:30
Kolombiya’nın Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına Türkiye'den kınama
10:51
Antalya Havalimanı 9 ayda 30 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
11:20
İstanbul'da okullar yarın da tatil
10:43
Soykırımcı İsrail, Barış Kurulu’nun Gazze’de inşa edeceği "kritik üsse" izin vermiyor
10:37
26 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Sağanak nedeniyle Kocaeli'de bazı yollar ulaşıma kapandı, Sakarya'da evleri su bastı
Sağanak nedeniyle Kocaeli'de bazı yollar ulaşıma kapandı, Sakarya'da evleri su bastı
FOTO FOKUS
AKSUNGUR'dan TOLUN ile ilk atışta tam isabet
AKSUNGUR'dan TOLUN ile ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ