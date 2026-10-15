Kolombiya’nın Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Doğu Kudüs, İşgal Altındaki Filistin Topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kolombiya’ya söz konusu kararını geri alma çağrısında bulunuyor, tüm devletlerin Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguluyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz"