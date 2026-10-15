İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kağıthane Sadabat Parkı'nın yanında bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, kayıp kişi sayısının ise an itibarıyla 4 olduğu aktarıldı.

Metrekareye 272 kilogram yağış düştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma ulaştığını açıkladı. Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarı verilen illerde toplam 9 bin 588 ihbar alındığını, bunların 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini bildirdi.

İstanbul'da sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişi AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla tahliye edildi. Kentte 8 bin 597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç ve 14 botun sahada görev yaptığını belirten Çiftçi, vatandaşlara sel, su baskını ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.