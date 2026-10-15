İstanbul Valisi Gül: Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte iki günden beri devam eden şiddetli yağışın olumsuz etkilediği yerlerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki çalışmaları inceledi.

Selden etkilenen ev ve iş yerlerini ziyaret eden Gül, vatandaşların taleplerini dinledi. Gül, çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gördüklerini, çok sayıda aracın, iş yerinin ve evin zarar gördüğünü söyledi.

"Bölgede mahsur kalan yok." İstanbul Valisi Davut Gül: Yaklaşık 2 bin 500 hemşehrimiz kurtarıldı. 3 hemşehrimizden haber alamıyoruz, yakınları kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ve emniyet ekiplerimiz bununla ilgili çalışma başlattı. https://t.co/DXNcme9lCe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2026

Vatandaşın haklı olarak muzdarip olduğunu ve bir an önce de normalleşmek istediğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Burası normalde dere. Dere olduğu için daha çok zarar görmüş. Zararı tespit etmeye geldik. Pazartesiden itibaren hemşehrilerimizin zararlarını olabildiğince devletimizin imkanlarınca karşılamak istiyoruz. Bu arada da kalacak yeri olmayanları misafir etmek istiyoruz. Kalıcı olarak da buralardaki talepleri oldu. Kimi ormandaki çalışmaların zarar verdiğini kimi kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu kimi başka önerilerini söyledi. Hepsi kendi açısından haklı. Onlar da orta ve uzun vadede konuşulabilecek işler. Şu an acil olarak yapmamız gereken kimsenin dışarıda kalmaması, evlerdeki suların ve temizliğin olabildiğince hızlı bir şekilde yapılması, ekonomik anlamda bizlerin devlet olarak destek olmamız."

"3 hemşehrimizin hastanede tedavisi devam ediyor, hayati tehlikeleri yok"

Gazetecilerin sel nedeniyle şu anda mahsur kalan kişilerin olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Gül, "Mahsur kalan yok ama burada olduğu gibi fabrikalarda vardiyaya denk gelen ama fabrikanın çıkışında iş makinesi yardımıyla çıkması gereken hemşehrilerimiz var. Şu anda onlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı. Son rakamı almadım şu an daha da artmış olabilir. 2 hemşehrimiz vefat etmişti, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 hemşehrimizin de hastanede tedavisi devam ediyor, hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.