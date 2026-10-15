77 kişiye mezar olan binayla ilgili 3 belediye çalışanına dava

Merkez Bağlar ilçesinde Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuksuz müteahhit Hüseyin B, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç, binanın statik proje müellifi Cihan U. ve bina fenni mesulü Ekrem B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve 2547 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Suçları Soruşturma Bürosunca da dönemin Bağlar Belediyesinde farklı tarihlerde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan tutuksuz E.Y, M.R.B. ve B.A. hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemi ve birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 11 katlı Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkazda yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının 11 gün sürdüğü belirtildi.

Müştekilerin, sanıklardan şikayetçi olduklarına yer verilen iddianamede, sanıkların ise binanın yıkılmasında herhangi bir kusurlarının olmadığı yönündeki ifadeleri yer aldı.

İddianamede, Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden söz konusu binaya ilişkin bilgi istendiği belirtilerek, iletilen bilgide taşınmazın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 1994 yılındaki Meclis kararıyla onaylanan imar planı projesinde yer aldığı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen tutanakta ise Serin-2 Apartmanı ile ilgili "imar barışı sorgulama sistemi"nde herhangi bir yapı kayıt belgesinin tespit edilmediği belirtildi.

İddianamedeki bilirkişi raporunda da binanın, 1998 tarihli yapı ruhsatına göre Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe tabi olduğu, beton karot numunelerinin ise projedeki beton sınıfını sağlamadığı tespiti yer aldı.

"Binanın yapı kullanım izin belgesi düzenlenmeden iskana açıldığı" tespiti

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Binanın statik hesabında, deprem yükü ve düzensizlik kontrol hesaplarının bulunmadığı, beton sınıfının deprem yönetmeliğine uygun olarak seçilmediği, göreli kat ötelemesinin sınırlandırılması kontrolünün ve kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme hesabının bulunmadığı, diğer deprem yönetmeliği kontrollerinin hesap raporunda yer almaması nedeniyle statik proje müellifinin ve statik-betonarme projeye onay veren mercilerin bina temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesine müsaade ettiği tespit edildi. Binanın yapı kullanım izin belgesi düzenlenmeden iskana açılması nedeniyle ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Binanın ruhsat ekindeki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton ve donatı mukavemetinin statik projede öngörülen beton ve donatı sınıfını sağlamaması ve tespit edilen bazı yapı elemanlarındaki etriye (Betonarme yapılarda kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen bir sargı donatısı) aralıklarının betonarme uygulama projesindeki etriye aralıklarına uymaması nedeniyle bina fenni mesulünün ve bina müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

İddianamede, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görev emri uyarınca hazırladığı raporda ise depremde yıkılan apartmana ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayıtlarında taşınmazın yapılış tarihinin tespitine yönelik herhangi bir belgeye rastlanılmadığı belirtildi.

"Kamu görevlisi olan şüpheliler için talep edilen soruşturma izni verildi"

İddianamenin, sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bağlar Belediyesinde 1994'ten 2020 yılına kadar kaçak yapıların tespitiyle ilgili sorumlu birimin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğu belirlenmiştir. Bağlar Belediyesinde 5 Haziran 1998'den 19 Aralık 1999'a kadar E.Y, 28 Nisan 1999'dan 14 Mayıs 2000'e kadar M.R.B, 15 Mayıs 2000'den 9 Aralık 2004'e kadar ise B.A. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. Kamu görevlisi olan şüpheliler için talep edilen soruşturma izni verildi. İlgili dönemde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheliler binanın temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesine müsaade etmiştir. Bina yapı kullanım izin belgesi düzenlenmeden iskana açılmıştır. Binanın statik hesabında deprem yönetmeliğine uygun olarak beton sınıfının seçilmemesi, deprem yükü hesaplarının, düzensizlik kontrolü hesaplarının, göreli kat ötelemesinin sınırlandırılması kontrolü, kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme hesabının bulunmaması ve diğer deprem yönetmeliği kontrolleri hesap raporunda yer almamasına rağmen onay vermelerinden dolayı şüphelilerin sorumlu oldukları değerlendirilmiştir. Şüphelilerin kusurları sebebiyle 77 kişinin ölümüne, 29 kişinin de yaralanmasına neden olmak suretiyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri anlaşıldığından ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

"Kamu görevlilerinin de olaya dahil edilmesini en başından istiyorduk"

Dava dosyasında mağdurların avukatlığını yapan Hüseyin Kıratlı, AA muhabirine, Serin-2 Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu enkaz altında kalan anne ve babasını kaybettiğini söyledi.

Kıratlı, 3 yılı aşkın süredir hukuk mücadelesinin sürdüğünü ifade ederek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dönemin kamu görevlileri hakkında da dava açılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Davada yargılama aşamasındaki dosya ile yeni dosyanın birleştirilmesine karar verildiğini dile getiren Kıratlı, "Ailem ve mağdur olan komşularım adına hukuk mücadelemiz devam ediyor. Kamu görevlilerinin de olaya dahil edilmesini en başından istiyorduk. Haklarında dava açılması yüreğimize su serpti. Depremde ölümler ve mağduriyetler yaşandı. Bir daha bunların yaşanmaması ve yaşanan hadiselerden ibret alınması, maddi gerçeğin ortaya çıkması adına suçu bulunan herkesin gereken cezayı almasını temenni ediyorum. Tüm gayretimiz ve amacımız bu yönde. Bunun için mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

İstenilen ceza

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamasında Fırat Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü akademisyenlerinden oluşan heyetler tarafından 3 ayrı bilirkişi raporu hazırlanmış, Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinden oluşturulan 4 kişilik heyetin hazırladığı yeni bilirkişi raporunda ise binada "kolon kesildiği" tespitine yer verilmişti.

Dava dosyalarının birleştirildiği iddianamelerde, tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. ile dönemin Bağlar Belediyesinde farklı tarihlerde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan E.Y, M.R.B. ve B.A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.