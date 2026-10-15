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Türkiye
AA 15.10.2026 13:12

Kocaeli'de eğitime yarın da ara verildi

Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.

Kocaeli'de eğitime yarın da ara verildi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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