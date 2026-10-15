Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."