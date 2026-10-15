Reyhanlı saldırısının failleri tek tek yakalandı

11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı noktada bombalı araçlarla saldırı düzenlendi. Patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, eylemi gerçekleştiren ve organize eden kişiler araştırıldı. Bazı şüpheliler yakalanırken bazı isimlerin Suriye’ye kaçtığı belirlendi. Yurt dışına kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise yıllar boyunca sürdü.

Yusuf Nazik Lazkiye’de yakalandı

Saldırının organizatörlerinden Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018’de MİT’in Suriye’nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan Nazik’in, Suriye istihbaratıyla bağlantıyı sağladığı ve saldırının faillerini yönlendirdiği belirtildi.

Nazik, ön sorgusunda Suriye istihbaratından aldığı talimatlarla Türkiye’de eylem arayışına girdiğini, alternatif hedefler için keşif yaptığını ve patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye getirilmesini organize ettiğini anlattı.

İki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini sağladığını da itiraf etti. Ayrıca saldırılarda rol aldığı belirtilen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında bilgi verdi.

Muhammed Dib Koralı Suriye’de ele geçirildi

Nazik’in yakalanmasından yaklaşık altı yıl sonra, saldırının planlayıcıları arasında yer alan Muhammed Dib Koralı da MİT’in operasyonuyla yakalandı. Bombaların temin edilmesinde rol oynadığı belirtilen Koralı, 14 Ocak 2025’te Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

MİT, saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda Koralı’nın saklandığı yeri belirledi. Koralı’nın, Suriye istihbarat servisi El Muhaberat’tan aldığı talimatlar doğrultusunda bombaları Lazkiye’den Hatay’a getirdiği belirtildi.

Temir Dükancı’nın Lübnan’a kaçış planı engellendi

2025’te yakalanan bir diğer isim Temir Dükancı oldu. Suriye istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen Dükancı’nın, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiği ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiği tespit edildi.

MİT’in takibindeki Dükancı’nın, Suriye’deki gelişmelerin ardından Lübnan’a kaçmayı planladığı belirlendi. Dükancı’nın burada örgüt mensuplarını toplayarak Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem hazırlığında olduğu ve sahte pasaport aradığı da tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride bulunan Dükancı, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Ömer el-Hatip Avrupa’ya kaçarken yakalandı

Saldırının faillerine yönelik operasyonların son halkasında Ömer el-Hatip yer aldı. Kırmızı bültenle aranan el-Hatip, 1 Ekim 2026’da deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalandı.

Saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen el-Hatip’in, saldırının failleri ile Beşar Esad yönetimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı ifade edildi. El-Hatip’in, Yusuf Nazik ile birlikte Şubat 2013’te Hatay üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı ve saldırının gerçekleştirileceği noktaların belirlenmesinde rol aldığı belirtildi.

Reyhanlı saldırısının üzerinden 13 yılı aşkın süre geçerken, saldırının organizasyonunda yer alan dört isim farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. 2018’de Yusuf Nazik’in yakalanmasıyla başlayan süreç, diğer üç ismin de ele geçirilmesiyle devam etti.

Saldırının En Kritik İsimlerinden Mihraç Ural da Yakalandı

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) içinden ayrılan isimlerin oluşturduğu Acilciler yapılanmasının önde gelen yöneticileri arasında yer alan Mihraç Ural, Suriye’de sınırda yakalandı.

MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi (GİS) uzun süredir Mihraç Ural’ı yakından takip ediyordu. Ural, Suriye’de 14 Ekim 2026 gecesi MİT ve Suriye İstihbaratı’nın koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mihraç Ural, Suriye’de Esad rejiminin yıkılması ardından kaçak yaşıyor ve sürekli gizleniyordu. MİT ve Suriye İstihbaratı Ural’ın peşindeydi. İki ülke servisi arasında edinilen istihbaratlar paylaşılıyor, Ural’ın yakalanması için zaman kollanıyordu.

Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı

Son dönemde Mihraç Ural’ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Söz konusu bilgiler çerçevesinde Ural dün gece Suriye sınırını geçmeye çalışırken yakalandı.

Mihraç Ural 2013’teki Hatay/Reyhanlı’da meydana gelen 53 kişinin öldüğü patlamalar ve Suriye Banyas ve Beyda’da gerçekleşen yüzlerce sivilin ölümüne neden olan katliamların da bulunduğu çok sayıda kanlı eylemlerin failiydi.